Пощады не будет никому: всех дачников ждут большие штрафы за садовую технику

Лето на даче - это время активного отдыха и заботы о саде. Однако далеко не все дачники осведомлены о том, что использование садовой техники в неположенное время может привести к нежелательным последствиям.

Может повлечь за собой штраф

Во многих регионах действуют нормативные акты, регулирующие в стране периоды тишины. Например, в Москве запрещено создавать шум с 21:00 до 8:00 в рабочие дни и с 22:00 до 10:00 в выходные или праздничные дни. Нарушение этого правила может повлечь за собой штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей для дачников, использующих садовую технику в неположенное время.

При повторных нарушениях эта сумма может быть уже увеличена.

Но не только время, а и уровень шума играет ключевую роль. Если уровень шума превышает 100 децибел, то соседи имеют право обратиться в соответствующие органы, что также может привести к выписке штрафов.

Поэтому помните не только о времени тишины, но и об уровне шума для того, чтобы поддерживать порядок, пишет ngnovoros.ru.