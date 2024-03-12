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Пощады не будет никому: всех дачников ждут большие штрафы за садовую технику

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Пощады не будет никому: всех дачников ждут большие штрафы за садовую технику
В России
Фото: @andreas160578 / pixabay.com

Лето на даче - это время активного отдыха и заботы о саде. Однако далеко не все дачники осведомлены о том, что использование садовой техники в неположенное время может привести к нежелательным последствиям. 

Может повлечь за собой штраф

Во многих регионах действуют нормативные акты, регулирующие в стране периоды тишины. Например, в Москве запрещено создавать шум с 21:00 до 8:00 в рабочие дни и с 22:00 до 10:00 в выходные или праздничные дни. Нарушение этого правила может повлечь за собой штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей для дачников, использующих садовую технику в неположенное время. 

При повторных нарушениях эта сумма может быть уже увеличена.

Но не только время, а и уровень шума играет ключевую роль. Если уровень шума превышает 100 децибел, то соседи имеют право обратиться в соответствующие органы, что также может привести к выписке штрафов. 

Поэтому помните не только о времени тишины, но и об уровне шума для того, чтобы поддерживать порядок, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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