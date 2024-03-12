Будет ли мобилизация 300 тысяч россиян после выборов президента России – ответ Картаполова о, якобы, приказе Шойгу

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов опроверг информацию о появившемся в сети «приказе Шойгу о дополнительной мобилизации». Он подчеркнул, что это является фейком.

В интервью он ясно заявил, что никаких мобилизационных мероприятий в стране не планируется.

Этот фейковый документ, предположительно, подписанный министром обороны Сергеем Шойгу, появился на днях в социальных сетях. В данном «приказе» говорится о предполагаемой мобилизации россиян, начиная уже с 25 марта. Предположительно, с призывом 300 тыс. российских граждан на военную службу.

Картаполов заметил, что это является проделками оппонентов, которые распространяют фейковые документы через Интернет. Он также добавил, что у властей нет планов по мобилизации, а такие документы выдуманы. Это, к слову, не первый случай подобных фейков.

Похожий приказ уже ранее появился в сентябре, а организация мобилизации в нем также была опровергнута. Андрей Картаполов также назвал тот «приказ» полной ерундой и откровенным фейком.