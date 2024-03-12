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За кого проголосуют избиратели Бориса Надеждина? Кандидат в президенты РФ Даванков выступил за окончание СВО — растет ли его рейтинг

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За кого проголосуют избиратели Бориса Надеждина? Кандидат в президенты РФ Даванков выступил за окончание СВО — растет ли его рейтинг
В России
Источник фото: @davankov

В соответствии с опубликованными данными ВЦИОМ, большинство россиян определились с выбором лидера страны на ближайшие 5 лет. Результаты проведенного опроса показывают следующее распределение голосов:

  • за Владимира Путина — 82% граждан; 
  • за Владислава Даванкова — 6% опрошенных; 
  • за Николая Харитонова — 6% граждан; 
  • за Леонида Слуцкого (от ЛДПР) — 5% граждан.

По последнему опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенному перед президентскими выборами, подтверждается огромное преимущество действующего президента страны с более чем 80,8% готовых проголосовать за него респондентов. Борьба за второе место в предвыборной гонке представляется активной, особенно среди кандидатов, оказавшихся в ТОПе. 

Схожесть политических позиций Даванкова и отклоненного кандидата

Даванков и Слуцкий, представляя новые политические силы, имеют шанс значительного влияния на исход выборов и дальнейшее развитие своей политической карьеры. В свете отказа ЦИК РФ зарегистрировать кандидата Бориса Надеждина, обсуждается схожесть политических позиций Даванкова и отклоненного кандидата. Даванков признает схожесть в некоторых тезисах и готов включить их в свою программу. 

Одним из ключевых моментов, выделяемых за последние дни, была фраза «кандидат за мир», относительно которой акцентировалось внимание к Надеждину. Несмотря на акцент на мирные переговоры, Даванков, также как и действующий глава государства, подчеркивает необходимость завершения боевых действий в соответствии с интересами России. 

Даванков занимает второе место в рейтинге кандидатов

После выбытия Надеждина из предвыборной гонки, Даванков занимает второе место в рейтинге кандидатов, несмотря на существенный разрыв в поддержке избирателей по данным социологических опросов. В последние недели его рейтинг растет, что подтверждают данные опроса Института Региональных Проектов и Законодательства, сообщает vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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