В соответствии с опубликованными данными ВЦИОМ, большинство россиян определились с выбором лидера страны на ближайшие 5 лет. Результаты проведенного опроса показывают следующее распределение голосов:

за Владимира Путина — 82% граждан;

за Владислава Даванкова — 6% опрошенных;

за Николая Харитонова — 6% граждан;

за Леонида Слуцкого (от ЛДПР) — 5% граждан.

По последнему опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенному перед президентскими выборами, подтверждается огромное преимущество действующего президента страны с более чем 80,8% готовых проголосовать за него респондентов. Борьба за второе место в предвыборной гонке представляется активной, особенно среди кандидатов, оказавшихся в ТОПе.

Схожесть политических позиций Даванкова и отклоненного кандидата

Даванков и Слуцкий, представляя новые политические силы, имеют шанс значительного влияния на исход выборов и дальнейшее развитие своей политической карьеры. В свете отказа ЦИК РФ зарегистрировать кандидата Бориса Надеждина, обсуждается схожесть политических позиций Даванкова и отклоненного кандидата. Даванков признает схожесть в некоторых тезисах и готов включить их в свою программу.

Одним из ключевых моментов, выделяемых за последние дни, была фраза «кандидат за мир», относительно которой акцентировалось внимание к Надеждину. Несмотря на акцент на мирные переговоры, Даванков, также как и действующий глава государства, подчеркивает необходимость завершения боевых действий в соответствии с интересами России.

Даванков занимает второе место в рейтинге кандидатов

После выбытия Надеждина из предвыборной гонки, Даванков занимает второе место в рейтинге кандидатов, несмотря на существенный разрыв в поддержке избирателей по данным социологических опросов. В последние недели его рейтинг растет, что подтверждают данные опроса Института Региональных Проектов и Законодательства, сообщает vesiskitim.ru.