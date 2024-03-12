Новый «приказ Шойгу» о мобилизации после выборов: кто вбросил фэйк, основные признаки фальсификации документа — как отреагировали в Госдуме

Фейковый приказ Сергея Шойгу о дополнительной мобилизации в России вызвал панику в социальных сетях у россиян, начиная свое распространение еще в начале марта 2024 года. Документ, якобы подписанный Шойгу, предполагает объявление частичной мобилизации в РФ и призыв 300 тыс. граждан на военную службу до 1 июня 2024 года.

Назвал документ «полнейшим бредом»

Однако председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизационных мероприятий вскоре не планируется, называя документ «полнейшим бредом». Эксперты в свою очередь отмечают, что фейковые посты распространяются через аккаунты и социальные сети с признаками ботов.

Расследование специалистов указывает на ряд признаков фейка, включая изменение числа призываемых и явное «усовершенствование» подписи министра. Нужно добавить, что мобилизационные мероприятия в России завершились в октябре 2022 года. На данный момент армия пополняется только за счет добровольцев, пишет vesiskitim.ru.