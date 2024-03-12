Не берите даже для блинов: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше не покупать

Эксперты представили целый список брендов молока, которые лучше избегать при покупке в магазинах и супермаркетах, так как они были выявлены как поддельные в результате исследования Росконтроля. Это расследование включало в себя более 50 популярных брендов, приобретенных в различных магазинах, а также последующий анализ в нескольких независимых лабораториях.

Были признаны поддельными

Некоторые из брендов, таких как «Экомилк», «Село Зеленое», «Вкуснотеево», «Простоквашино», «Молоко нашей дойки», получили довольно высокие оценки за отсутствие добавок и свою безопасность. Однако «Маруся», «36 копеек», «Честное коровье молоко» были признаны поддельными. Дело в наличии бактерий или добавок, указывающих на использование в продукте растительных жиров.

Потребителям рекомендуется обращать внимание на эти результаты при выборе молочных продуктов, пишет Праймпресс.