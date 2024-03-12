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Путин повысил с 11 марта на 2,6 тысяч рублей пенсии, но не всем. Кто в списке?

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Путин повысил с 11 марта на 2,6 тысяч рублей пенсии, но не всем. Кто в списке?
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

В России был принят новый закон, подписанный Владимиром Путиным, предоставляющий прадедушкам и прабабушкам, выступающим в роли опекунов, право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и инвалидности. Данное изменение затрагивает тех, чьи правнуки являются нетрудоспособными, либо не достигли 18 лет, а также совершеннолетних, обучающихся на очной форме образования по ключевым программам, но не старше 23 лет.

Также было предусмотрено предоставление надбавки тем людям, кто ухаживает за правнуками старше 23 лет, если эти правнуки стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет или не имеют трудоспособных родителей.

Эти изменения внесены в статьи 17 и 18 Федерального закона «О страховых пенсиях». Они начинают действовать с 11 марта 2024. 

По словам Надежды Школкиной, соавтора законопроекта и первого зампреда комитета Госдумы по экономполитике, это позволит выступающим в роли опекунов людям получать дополнительные 2 638 рублей на каждого из детей, пишет primpress.ru.

Информационное агентство «Informing»

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