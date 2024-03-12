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Звезды меняют все: Василиса Володина дала главный совет на 13 марта — вот чем следует заняться в этот день

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Звезды меняют все: Василиса Володина дала главный совет на 13 марта — вот чем следует заняться в этот день
Гороскопы
Источник фото: @vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина предвидит особенности 13 марта 2024 года для знаков Зодиака, настоятельно советуя уделить внимание общению и коммуникациям. Этот день благоприятен для публичных выступлений и важных разговоров, под звездами удача будет сопутствовать как на работе, так и дома. 

Переход Венеры в знак Рыб

Главным астрологическим событием станет переход Венеры в знак Рыб, изменяя сферу чувств и эмоций людей. Романтика заполнит воздух, принося взаимопонимание и гармонию в отношения. 

13 марта также подарит эмоциональность, где каждая мелочь будет близка к сердцу. Спокойствие и умиротворение важны в этот день, и он подходит для поиска ответов на важные вопросы, а также для обретения внутренней гармонии, пишет hibiny.ru.

Информационное агентство «Informing»

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