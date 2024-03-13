Телеведущий Первого канала Сергей Бабаев: «На стрессе я похудел и решил, что поправляться больше не буду»

Ведущий шоу «Доброе утро» на Первом канале Сергей Бабаев в минувшем году отметил профессиональный юбилей – 30 лет на телевидении, пишет Вечерний курьер.

В интервью он рассказал о современном российском ТВ. В частности, Бабаев заметил, что нашему телевидению всего хватает: есть каналы на любой вкус.

«Любишь котиков? Вот тебе канал про котиков. Любишь рыбалку? Вот канал про рыбалку. Про спорт, про вязание, про путешествия – выбирай, что хочешь», — сказал телеведущий.

Отвечая на вопрос о хейте, Бабаев заявил, что в его жизни бывает всякое, но сам он человек не конфликтный. Телеведущий упомянул случай, когда опубликовал в сети видео, где он делает сыр. Кто-то из подписчиков написал:

«Тебе че, Первого канала мало?».

Бабаев также рассказал, как ему удалось похудеть. В 2021 году телеведущий тяжело перенес коронавирус. По его словам, тогда переболела вся его семья. Сергей похудел на фоне стресса, но когда ему стало легче, он решил больше не набирать вес. Лишние килограммы - это некрасиво и неполезно, сказал Бабаев.

В минувшем году Сергей Бабаев женился во второй раз. Жена Юлия старше его на 14 лет. В своем родном Курске она была ведущей прогноза погоды на одном из местных телеканалов. Сейчас Юлия преподает в колледже предпринимательства.