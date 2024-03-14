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Решение принято. Пенсионеров, доживших до 65 лет, ждет сюрприз с 15 марта

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Решение принято. Пенсионеров, доживших до 65 лет, ждет сюрприз с 15 марта
В России
Фото: @jcomp / freepik.com

Инициатива по установке пожарных извещателей для пожилых граждан в российских городах признана важным шагом для обеспечения их безопасности. Пожар может быть особенно опасен для старшего поколения из-за возможных проблем с вниманием и мобильностью. 

Установка таких устройств помогает снизить риск возгорания, чтобы спасти жизни. Бесплатное предоставление извещателей для пожилых людей, проживающих в отдельных квартирах и домах, а также для тех, кто имеет низкую пенсию, является важным шагом в области социальной поддержки. Это создает безопасное окружение для людей, находящихся в уязвимом положении.

Проведение рейдов для установки такого оборудования подчеркивает серьезность вопроса предотвращения пожаров, особенно во время пожароопасного сезона. Государство решило обеспечить безопасность своих граждан.

Для получения устройства пенсионерам следует обратиться в местное отделение социальной защиты населения, что делает эту инициативу простой, но доступной. 

Это гарантирует, что больше людей получат защиту в короткие сроки, улучшая качество их жизни и обеспечивая большую безопасность в дальнейшей жизни, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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