Как вице—президент «Лукойл» Виталий Робертус провел последние часы жизни — после чего покончил с собой

13 марта 2024 года в сети появилась информация о смерти 53-летнего вице-президента «Лукойла» Виталия Робертуса. Причиной смерти называется самоубийство, пишет vesiskitim.ru.

О его смерти написали многие Телеграм-каналы. В сообщениях указывалось, что тело было обнаружено в компании на Сретенском бульваре, но в самой компании об этом не сообщалось.

Перестал выходить на связь

Журналистам «ВЧК-ОГПУ» удалось узнать, чем занимался предприниматель за несколько часов до того, как его тело было обнаружено без признаков жизни. Стало известно, что врачами у Робертуса никаких хронических заболеваний выявлено не было, также не было никаких физических проблем. Но стоит отметить, что с 12 марта он перестал выходить на связь.

Закрылся у себя в кабинете

Последний раз вице-президента видели живым 13 марта в 11 часов утра, когда он приехал в офис компании «Лукойл», расположенный в Москве. Но сотрудники компании отметили, что на протяжении дня его он стал выглядеть подавленным и после разговора с главой «Лукойла» закрылся у себя в кабинете.