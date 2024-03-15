Часть жителей РФ получит единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей — кому положены

Новосибирская администрация рада анонсировать специальную единовременную поддержку для семейных пар нашего города. Это инициатива, направленная на признание и поддержку долгих лет совместной жизни и добросовестного труда в семье. Чтобы воспользоваться этой дополнительной поддержкой, пары должны прожить в браке не менее 50 лет и быть гражданами России, проживающими в Новосибирске не менее 10 лет. Оба супруга должны быть без судимостей или уголовных дел, их также не должно быть в розыске.

Для оформления заявки на получение выплаты, семьи могут обратиться в местное отделение МФЦ или подать заявление на сайте Госуслуг.

Важно предоставить необходимые документы, такие как свидетельства о браке и паспорта обоих супругов.

Поддержка будет предоставлена в размере 50 000 рублей и будет перечислена на банковский счет в течение 30 дней после рассмотрения заявки. Эта инициатива призвана выразить благодарность и признание тем семьям, которые являются примерами верности и сострадания в нашем обществе, пишет Весь Искитим.