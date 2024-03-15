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Как вице-президент «Лукойл» Виталий Робертус провел последние часы жизни

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Как вице-президент «Лукойл» Виталий Робертус провел последние часы жизни
В России
Фото: @mdjaff / freepik.com

Как стало известно, Виталий Робертус, вице-президент компании «Лукойл», провел несколько часов в своем рабочем кабинете перед тем, как совершить самоубийство. Информация о его смерти появилась в Сети 13 марта 2024 года, но подробности о причинах стали известны лишь на следующий день.

По данным Baza, тело Робертуса было обнаружено в компании на Сретенском бульваре, несмотря на то, что пресс-служба «Лукойла» не делала официальных заявлений на этот счет.

Корреспонденты из ресурса «ВЧК-ОГПУ» сообщили, что удалось установить, что за несколько часов до нахождения тела без признаков жизни в кабинете Виталий Робертус не проявлял никаких явных признаков заболевания. Медицинские учреждения не диагностировали у него хронические заболевания. Согласно данным журналистов, у Робертуса не было никаких физических проблем, и его состояние выглядело вполне нормальным. Однако с 12 марта 2024 года он прекратил выходить на связь.

Состояние Робертуса ухудшалось в течение дня после разговора с главой компании

Робертус появился в офисе «Лукойла» 13 марта в Москве, и его видели живым в последний раз около 11 утра. Сотрудники компании отмечали, что его состояние ухудшалось в течение дня после разговора с главой компании, и он закрылся в своем кабинете.

Информационное агентство «Informing»

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