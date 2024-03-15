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Как узнать, где голосовать на выборах президента России в 2024 году: куда зайти и где найти свой участок

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Как узнать, где голосовать на выборах президента России в 2024 году: куда зайти и где найти свой участок
В России
Источник фото: @fabrikasimf

Для того, чтобы проголосовать на выборах президента Российской Федерации, следуйте этим шагам:

Поиск избирательного участка

Вы можете найти свой избирательный участок по месту регистрации в личном кабинете на портале Госуслуги, на сайте ЦИК России или позвонив по телефону горячей линии ЦИК России: 8-800-200-00-20.

Явление на участок с документом 

Вам необходимо прийти на избирательный участок с паспортом гражданина РФ или временным удостоверением личности в один из трех дней голосования с 8:00 до 20:00 часов. На фасаде учреждения, где находится избирательный участок, будет вывеска с его номером.

Процедура голосования 

При предъявлении документа личности вы получите бюллетень от участковой комиссии. После этого, вам следует отправиться в кабинку для голосования, поставить галочку напротив фамилии одного из четырех кандидатов и положить бюллетень в урну для голосования.

Кроме того, россияне из 28 регионов могут проголосовать онлайн на сайте vybory.gov.ru, а москвичи - на сайте mos.ru, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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