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Магнитные бури 15 марта 2024: геоудары красной зоны накроют планету в ближайшие сутки из-за вспышки М1 — когда ждать пика

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Магнитные бури 15 марта 2024: геоудары красной зоны накроют планету в ближайшие сутки из-за вспышки М1 — когда ждать пика
Полезно знать
Фото: freepik.com

Вспышечная активность на уровне Солнца в последние сутки резко возросла, достигнув показателя М1, что является последней границей к самой агрессивной солнечной активности. Это приведет к новой волне геоударов, которые, к счастью, не превысят минимальных отметок атак. 

Симптомы метеопатии, или метеозависимости, могут включать головные боли и мигрени, ухудшение психического состояния, боли в суставах и мышцах, сердечные проблемы, сонливость или бессонницу, а также проблемы с пищеварением. Эти симптомы могут быть особенно опасными для людей, страдающих от различных хронических заболеваний. 

геоударов возрастет

На 15 марта прогнозируется неоднозначная геомагнитная обстановка. С 00:00 до 18:00 и с 21:00 до 00:00 по московскому времени геоударов останется на уровне 2 баллов, что свидетельствует о нейтральной геомагнитной обстановке. Однако с 18:00 до 21:00 ожидается усиление геомагнитной активности, и геоударов возрастет до 3 баллов, что характерно для малой магнитной бури, пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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