Самая большая индексация за долгие годы. Пенсии снова повысят еще на минимум 10%

Пенсионерам было озвучено о предстоящем заметном повышении пенсионных выплат, которое станет одним из самых значительных за последние 10 лет, говорит эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов, пишет ngnovoros.ru.

Будут проиндексированы все виды социальных пенсий

По его словам, планируется увеличить размеры соцпенсий. Индексация страховых пенсий была успешно завершена в январе, что привело к ее увеличению для неработающих пенсионеров на 7,5%. Сейчас настал черед других видов пенсий. Планируется, что в апреле будут проиндексированы все виды социальных пенсий, включая пенсии по старости, выплаты по случаю потери кормильца и пенсии для инвалидов.

Предполагается сохранить темп индексации на уровне январских показателей, однако в последующие годы ожидается еще более существенное увеличение. Следующий год запланирован для индексации пенсий на 9,5%, хотя ожидается увеличение на 10,3%. По словам Власова, предстоящее увеличение пенсий будет одним из самых значимых за последнее время.

В предшествующие годы размеры пенсий повышались незначительно. Индексация в 2017 году, к примеру, составила всего 1,5%, поэтому новое увеличение станет одним из самых существенных, а средний размер пенсионных, согласно планам Минтруда, увеличится до 15 тыс. рублей.