Придет сообщение от имени Набиуллиной: россиян готовят к потере рублевых накоплений

Центральный банк России предупредил о новой угрозе для средств граждан, имеющих банковские счета.

По словам первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой, мошенники теперь отправляют фальшивые сообщения от лица главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной или других высокопоставленных сотрудников. В одном из таких сообщений указывается необходимость выполнить транзакцию в пользу дочерней компании партнеров, причем сообщение выглядит так, будто было отправлено от имени главы Центрального банка.

Это новая схема мошенничества, которая активно распространяется через мессенджеры, и, по словам Юдаевой, стала довольно распространенным методом. Центральный банк России регулярно сталкивается с подобными случаями, когда граждане получают обманные письма. Эксперты настоятельно рекомендуют всем россиянам самостоятельно проверять информацию, которую они получают. В случае сомнений безопаснее обратиться к руководству и уточнить подлинность сообщения.

Сотрудники Центрального банка России не общаются с клиентами банков через телефон

Важно помнить, что сотрудники Центрального банка России не общаются с клиентами банков через телефон, электронную почту, социальные сети или мессенджеры. Передача личных данных или осуществление переводов без должной уверенности может привести к потере всех сбережений на банковских счетах, уточняет ngnovoros.ru.