В кулинарном труде «Рецептов Мастера Кулинарии Андрея Христиана Криспа», написанном задолго до 1788 года, содержатся два интересных рецепта приготовления блинов.

Рецепты

Первый рецепт предлагает использовать сливки. Для этого вам потребуется 1 литр подогретых сливок, 6 яиц, 6 желтков, мука (необходимое количество для приготовления жидкого теста), 110 граммов топленого масла.

Инструкция по приготовлению: тщательно перемешайте подогретые сливки, яйца, желтки и муку, чтобы избежать комков. После этого добавьте топленое масло.

Второй рецепт предназначен для ценителей изысканных блюд и включает вино.

Для создания маленьких блинчиков по этому рецепту вам потребуется 100 граммов дрожжей, стакан сливок, 4 яйца, 230 граммов сливочного масла, мука (по вкусу), 230 граммов сахара, 1 чайная ложка соли, 1 стакан измельченных миндальных орехов, несколько капель розовой воды (или эфирное масло розы).

Инструкция по приготовлению: растворите дрожжи в стакане сливок, добавьте яйца, сливочное масло, муку, сахар, соль и измельченные миндальные орехи, добавьте несколько капель розовой воды или эфирного масла розы для аромата.

Следуя этим рецептам, вы сможете приготовить блины, которые порадуют вас и ваших гостей вкусом и ароматом, пишет pg11.ru.