Как сделать блины с дырочками: таких восхитительных блинов вы еще никогда не ели

Рецепт идеальных ажурных блинчиков с дырочками.
Ингредиенты:
- 1,5 стакана молока;
- 2-3 яйца;
- 1,5 стакана муки;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1,5 столовых ложки сахара;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 1 стакан кипятка;
- 2 столовые ложки растительного масла (для жарки).
Приготовление:
- Нагрейте молоко до теплого состояния.
- В миске взбейте яйца вместе с теплым молоком до однородной массы.
- Добавьте сливочное масло в массу и продолжайте взбивать.
- Постепенно добавьте сахар и соль, продолжая взбивать.
- Влейте кипяток в смесь, постоянно размешивая, чтобы избежать комков.
- Дайте тесту настояться в течение 15 минут.
- Разогрейте сковороду и добавьте немного растительного масла.
- Вылейте небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределите его, чтобы получить тонкий слой блина.
- Жарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
- Повторяйте процесс с оставшимся тестом, добавляя растительное масло по мере необходимости.
Подавайте горячие блины с вашими любимыми начинками или топпингами. Приятного аппетита!