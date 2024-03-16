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Как сделать блины с дырочками: таких восхитительных блинов вы еще никогда не ели

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Как сделать блины с дырочками: таких восхитительных блинов вы еще никогда не ели
Полезно знать
Фото: @atlascompany / freepik.com

Рецепт идеальных ажурных блинчиков с дырочками.

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана молока;
  • 2-3 яйца;
  • 1,5 стакана муки;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 1,5 столовых ложки сахара;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 1 стакан кипятка;
  • 2 столовые ложки растительного масла (для жарки).

Приготовление:

  1. Нагрейте молоко до теплого состояния.
  2. В миске взбейте яйца вместе с теплым молоком до однородной массы.
  3. Добавьте сливочное масло в массу и продолжайте взбивать.
  4. Постепенно добавьте сахар и соль, продолжая взбивать.
  5. Влейте кипяток в смесь, постоянно размешивая, чтобы избежать комков.
  6. Дайте тесту настояться в течение 15 минут.
  7. Разогрейте сковороду и добавьте немного растительного масла.
  8. Вылейте небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределите его, чтобы получить тонкий слой блина.
  9. Жарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
  10. Повторяйте процесс с оставшимся тестом, добавляя растительное масло по мере необходимости.

Подавайте горячие блины с вашими любимыми начинками или топпингами. Приятного аппетита!

Информационное агентство «Informing»

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