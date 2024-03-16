СМС в Прощеное воскресенье 17 марта для тех, кого обидел

За все прощения прошу: за все ошибки и проступки. За то, что иногда грешу и не иду я на уступки. Плохое все прошу оставить, очистить душу от обид. Печали в сторону отставить, за все, что было, извинить.

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Мы каждый день спешим куда-то и обижаем невзначай. Нас тоже огорчает кто-то, ну а потом нам долго жаль. Чтоб не копить обиду в сердце, есть подходящий день в году: прошу прощенья в воскресенье, чтоб жить с любимыми в ладу!

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Господь с небес глядит на нас и прегрешения прощает, так пусть же каждый в этот час обиды в прошлом все оставит! Когда научимся прощать и не таить обид на сердце, жизнь станет радость доставлять и распахнётся к счастью дверца! И нам не зря от неба дан чудесный праздник воскресенья, чтоб душу излечить от ран не бойтесь вы просить прощенья!