Сюрприз от гипермаркетов. Эти продукты исчезнут с прилавков крупных супермаркетов уже с 17 марта

Супермаркеты Российской Федерации вносят изменения в ассортимент продукции с 17 марта 2024 года. Так, руководство федеральных крупных сетей приняло решение временно убирать часть товаров с полок обычных магазинов, перенося их в онлайн-продажи. Такой шаг был направлен на оптимизацию и перераспределение ассортимента, а не на полное исключение товаров.

Некоторые товары будут доступны для покупки только в режиме онлайн

В результате некоторые продукты, бытовая химия, определенные товары для дома временно исчезнут с полок магазинов. Тем не менее эти товары будут доступны для покупки в режиме онлайн с доставкой из дарксторов федеральных сетей, таких как «Пятерочка«, «Лента", "Ашан", "ВкусВилл» и другие. К примеру, сеть »ВкусВилл» предлагает бонусные баллы за покупки из специальной онлайн-категории.

Эксперты указывают, что изменения вступают в силу с 17 марта, а покупатели могут приобрести недостающие товары только в онлайн-формате, пишет ngnovoros.ru.