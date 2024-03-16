Ксению Собчак сравнили с Анастасией Волочковой и Бритни Спирс

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге новый ролик. Она продемонстрировала свою гибкость, выполняя йогу на разных коврах и представ в облегающем трико. Как подчеркнула журналистка, она занимается тем, что ей очень нравится.

Среди подписчиков появились не самые лестные сравнения

Однако среди подписчиков появились не самые лестные сравнения. Некоторые фанаты увидели сходство с Бритни Спирс, которая известна своими танцевальными выступлениями, причем в обнаженном виде. Другие поклоннкии сравнили Собчак с Анастасией Волочковой и призвали ее «держаться». Были также замечания к фигуре Ксенеии, которая ранее критиковала знаменитостей с лишним весом. Однако нашлись те, кто поддержал светскую львицу, пишет Правда.ру.