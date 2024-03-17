«Проверять будут абсолютно всех»: пенсионеров старше 62 лет ждут неприятные перемены

С 17 марта 2024 года на Урале начнется новая инициатива по защите пожилых граждан от мошенничества. Организаторы будут останавливать пенсионеров на улицах для беседы и дальнейшего информирования о распространенных схемах мошенничества, предоставляя рекомендации по их предотвращению. Главная цель инициативы - предупреждение пожилых людей о рисках и обеспечение их защиты.

Будут выдаваться информационные брошюры

Пенсионерам будут выдавать информационные брошюры. Наблюдение за реакцией граждан, как считается, поможет определить их готовность и проверить бдительность. Особое внимание будет уделено гражданам от 60 до 80 лет, то есть наиболее уязвимой группе.

Проверки будут проводиться с участием сотрудников полиции, а также работников городских управлений внутренних дел. Инициатива направлена на защиту пожилых людей от мошенничества и предупреждение потенциальных угроз, пишет ngnovoros.ru.