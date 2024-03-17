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Путин, Даванков, Слуцкий или Харитонов – кто президент России на 6 лет? Итоги и скандалы 15 и 16 марта – до скольки открыты участки 17 марта

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Путин, Даванков, Слуцкий или Харитонов – кто президент России на 6 лет? Итоги и скандалы 15 и 16 марта – до скольки открыты участки 17 марта
В России
Фото: @pablographix / freepik.com

17 марта 2024 года станет решающим днем в борьбе за президентское кресло, где судьба одного из четырех кандидатов будет определена. Среди претендентов на должность президента - Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов. 

По первоначальным данным, лидерство удерживает нынешний президент России. Аналитики предполагают, что следом за ним идут Даванков и Харитонов, а на последнем месте - Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР. 

Количество голосовавших 15 и 16 марта остается важным показателем. По данным ЦентрИзбиркома, явка избирателей высока. На 15 марта число избирателей, отдавших свои голоса, составило 62 791 человек на 54 участках. Общее количество проголосовавших по всей стране составило 50,01% граждан. 

Портили бюллетени и поджигали их

Первые два дня выборов омрачены инцидентами. Некоторые граждане портили бюллетени, пачкали и даже поджигали их. В различных регионах России были задержаны лица, вылившие на бюллетени раствор зеленки или чернил. Поджоги избирательных урн стали частым явлением. Некоторые инциденты даже связаны с попытками взрыва пиротехники и применения газа на избирательных участках. 

Участки выборов 17 марта будут открыты до 20:00 по местному времени, а результаты будут оглашены в 21:00, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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