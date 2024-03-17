«Добровольцы не бесконечны»: Будет ли новая мобилизация в 2024 году — фэйковый приказ Шойгу и мнения военкоров

Появление фальшивого приказа о мобилизации, подписанного министром обороны России, вызвало широкий резонанс, однако его подлинность была опровергнута. Эксперты указывают на множество нестыковок и ошибок в документе, а также отмечают, что подобные меры мобилизации не находятся в планах российских властей. При этом официальные источники, включая Владимира Путина, отрицают планы проведения новой волны мобилизации.

Сообщения о введении Единого пункта призыва в Москве и законопроекте о предельной границе возраста для военнослужащих вызывают обеспокоенность у граждан и экспертов.

Военкоры и обозреватели высказывают разные точки зрения относительно необходимости и возможности проведения новой мобилизации. Одни утверждают, что конфликт с НАТО и обстановка на фронте могут потребовать увеличения численности вооруженных сил, в то время как другие считают, что мобилизация необходима из-за дефицита человеческого ресурса.

Тотальная мобилизация не планируется

Однако, некоторые политики и эксперты утверждают, что тотальная мобилизация не обсуждается и не планируется. В целом, ситуация остается неоднозначной, и мнения на этот счет различаются. Стоит следить за официальными заявлениями властей и достоверными новостными источниками для получения актуальной информации о возможных изменениях в военной политике, пишет Весь Искитим.