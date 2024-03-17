Информинг » Знаменитости » Волочкова под камерами показала, за кого отдала свой голос на выборах

Волочкова под камерами показала, за кого отдала свой голос на выборах

Image 16+
Волочкова под камерами показала, за кого отдала свой голос на выборах
Знаменитости
Источник фото: @volochkova_art

Анастасия Волочкова поделилась своим опытом участия в выборах президента через социальные сети. Видеозапись ее похода на один из избирательных участков была опубликована после ее выступления в телешоу. Балерина отметила, что она была очень уставшей.

В ролике она выступила с речью о гражданской ответственности и будущем страны, заполнив бюллетень прямо за столом у членов УИК, вместо того, чтобы использовать кабинку для голосования. Анастасия поставила галочку, нарисовала сердечко, а также призвала всех россиян последовать ее примеру.

Публикация ролика в день выборов нарушает законы

Однако такие ее действия вызвали разнообразные реакции среди подписчиков. Некоторые фанаты указали на то, что публикация ролика в день выборов нарушает законы, так как агитация в этот день была запрещена. Теперь многие поклонники задаются вопросом, не подвергнется ли она штрафу. 

Некоторые интернет-пользователи обратили внимание на манеру речи и предположили, что Волочкова в этот момент могла быть не вполне трезва. Некоторые комментарии были критические, но другие граждане выражали поддержку и восхищение ее патриотизмом и решением открыто принять участие в выборах, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

Утяшева показала новое фото из роддома — Воля держит младенца

Утяшева показала новое фото из роддома — Воля держит младенца

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Волочкова под камерами показала, за кого отдала свой голос на выборах

Сегодня, 16:48

Продюсер Рудченко: именно Пугачева сказала Расторгуеву петь в военной форме

Сегодня, 16:48

Алла Пугачева попрощалась с умершим артистом Ширвиндтом смайликами

Сегодня, 15:53

Шепс рассказал про беременность Егоровой в финале шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Сегодня, 11:18

Растолстевшая Ксения Собчак обратилась за помощью в клинику

Сегодня, 05:08

Меган Маркл тайно устанавливает связь с Кейт Миддлтон – последние новости

Сегодня, 04:23

Лолита Милявская назвала себя причастной к созданию SHAMAN

Вчера, 23:33

Бондарчук проинформировал, что счастлив в браке с Андреевой

Вчера, 23:28

Александр Олешко рассказал, что за жизнь Ширвиндта боролись до последней минуты

Вчера, 22:28

Певица Лолита пока не собирается возвращаться на сцену после сорванного тура

Вчера, 22:13

Ксению Собчак сравнили с Анастасией Волочковой и Бритни Спирс

Вчера, 21:43

С Лолитой Милявской случилась новая напасть: у нее начался сильный отёк лица

Вчера, 21:38

Стала известна дата похорон Александра Ширвиндта — где и когда простятся с народным артистом

Вчера, 21:03

Полина Гагарина выпнула из шоу «Голос» протеже Тимати Дану Соколову

Вчера, 20:28

Стало известно, кто победил в финале шоу «Экстрасенсы. Реванш» от 16.03.2024 года

Вчера, 20:28

Активист Бородин: Орбакайте заработала 100 млн рублей на проведении корпоративов в России

Вчера, 19:43

Вернувшаяся в РФ певица Саша Савельева планирует вновь петь на корпоративах

Вчера, 18:33

Стилист Сергей Зверев рассказал о том, как он начал выступать и когда Алла Пугачева толкнула его на воровство

Вчера, 15:18

Что случилось с Юлией Меньшовой: откуда появился слух о болезни и что с артисткой на самом деле - последние новости

Вчера, 09:58

Женился на экс-жене Путина и организовывал праздники для «Единой России»: кто такой Артур Очеретный и чем он занимается — как он познакомился с Людмилой Путиной

Вчера, 09:58

Новости партнеров
2023
ru-RU