Волочкова под камерами показала, за кого отдала свой голос на выборах

Анастасия Волочкова поделилась своим опытом участия в выборах президента через социальные сети. Видеозапись ее похода на один из избирательных участков была опубликована после ее выступления в телешоу. Балерина отметила, что она была очень уставшей.

В ролике она выступила с речью о гражданской ответственности и будущем страны, заполнив бюллетень прямо за столом у членов УИК, вместо того, чтобы использовать кабинку для голосования. Анастасия поставила галочку, нарисовала сердечко, а также призвала всех россиян последовать ее примеру.

Публикация ролика в день выборов нарушает законы

Однако такие ее действия вызвали разнообразные реакции среди подписчиков. Некоторые фанаты указали на то, что публикация ролика в день выборов нарушает законы, так как агитация в этот день была запрещена. Теперь многие поклонники задаются вопросом, не подвергнется ли она штрафу.

Некоторые интернет-пользователи обратили внимание на манеру речи и предположили, что Волочкова в этот момент могла быть не вполне трезва. Некоторые комментарии были критические, но другие граждане выражали поддержку и восхищение ее патриотизмом и решением открыто принять участие в выборах, пишет МК.