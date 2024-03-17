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С 18 марта цены будет не узнать: «Пятерочка» и «Магнит» подготовили сюрпризы для всех россиян

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С 18 марта цены будет не узнать: «Пятерочка» и «Магнит» подготовили сюрпризы для всех россиян
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Крупные розничные сети продуктовых супермаркетов в России приняли решение о заметном изменении своей ценовой политики, что приведет к существенному снижению цен в магазинах уже в ближайшем будущем. Это решение было принято двумя лидирующими розничными сетями страны. 

В ближайшее время «Пятерочка» значительно снизит цены на многие товары в своих магазинах

Несмотря на замедление роста цен на товары в последнее время, инфляция продолжает оказывать воздействие, и покупатели отмечают регулярное увеличение цен в супермаркетах. Однако федеральные сети решили изменить свой подход и пойти навстречу покупателям, особенно с приходом весны. Одна из таких сетей - «Пятерочка», с магазинами практически во всех крупных регионах России. В ближайшее время этот ритейлер значительно снизит цены на многие товары в своих магазинах.

С 5 марта 2024 в «Пятерочке» будет запущена новая программа, по которой цены на популярные группы товаров будут снижены. Например, цена на растворимый кофе снизится на 51%, на средство для мытья посуды - на 34%, а скидка на гели для душа составит 46%. Также будут пересмотрены цены на шоколад, конфеты, макароны и на некоторые другие социально значимые товары, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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