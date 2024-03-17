Когда объявят итоги выборов? В Сети появились протоколы из Хабаровского края – у Даванкова 20%, у Путина – 60%

По итогам третьего дня голосования на выборах президента России явка составила 69,13%, сообщает Центральная избирательная комиссия на своем сайте 17 марта (по данным, приведенным на 15.30 московского времени). На 16.00 явка достигла 70,05%, не учитывая голосование за пределами места жительства.

Протоколы подсчета голосов из Хабаровского края показывают высокую поддержку Путина, превышающую 60% в одном, 76% в другом протоколе, а также результаты для других кандидатов.

По данным ЦИК, явка на президентских выборах 2024 года уже превысила показатели предыдущих лет. В 2018 году явка составила 67,54%, а в 2012 году — 65,34%.

Первые результаты будут озвучены 17 марта после 21.00

Ожидается, что первые результаты будут озвучены 17 марта после 21.00 по московскому времени. Голосование продолжается в европейской части старны, все участки будут закрыты ровно в 20.00, пишет vesiskitim.ru.