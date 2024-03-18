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Денежная стрижка: лунный календарь стрижек на апрель 2024 – лучшие и худшие дни

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Денежная стрижка: лунный календарь стрижек на апрель 2024 – лучшие и худшие дни
Полезно знать
Фото: @prostooleh / freepik.com

Красота человека не только во внешности, но и во внутренней гармонии. Если он чувствует потребность в изменении своего образа, то важно, чтобы этот образ соответствовал внутреннему миру. Весной, когда можно избавиться от зимних головных уборов и продемонстрировать свои шикарные локоны, подрезание волос будет особенно уместным, особенно в апреле. 

В апреле 2024 года благоприятные дни для окрашивания волос согласно лунному календарю будут 1, 3, 12, 19, 20, 30 числа. Дни, благоприятные для стрижки в апреле 2024 года, это: 1, 3, 12, 19, 20, 21, а также 24, 25, 29 и 30 числа. При этом Весь Искитим пишет, что неблагоприятные дни, когда лучше отказаться от стрижки, это: 7-8, 14 и 27 числа. Если нужно укрепить волосы, можно обратиться к специалисту 1, 3, 24, 25, 29, 30 апреля 2024.

Информационное агентство «Informing»

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Денежная стрижка: лунный календарь стрижек на апрель 2024 – лучшие и худшие дни

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