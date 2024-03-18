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Божественная любовь обрушится в Дни весеннего равноденствия на эти 3 знака зодиака — гороскоп с 18 по 24 марта 2024

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Божественная любовь обрушится в Дни весеннего равноденствия на эти 3 знака зодиака — гороскоп с 18 по 24 марта 2024
Гороскопы
Фото: freepik.com

Любовь витает в воздухе, ведь весеннее равноденствие приносит вдохновение на красоту, обновление и новую жизнь. Если бы когда-либо была неделя для любви, то это было бы с 18 по 24 марта 2024 года. Три знака зодиака готовы к этому также. 

Телец (20 апреля — 20 мая)

В этот период у Тельцов много позитивной энергии, они чувствуют себя супергероями в любви и романтике. Партнеры будут преподносить им подарки и деликатно намекать на будущее. Этот период может стать началом новых отношений или даже брака.

Рак (21 июня — 22 июля)

Для Раков весна всегда благоприятное время, и сейчас их настроение еще улучшилось. Они чувствуют себя сильнее, чем обычно, и готовы открываться своему партнеру. Этот период способствует их общению и разговорам о важных вещах.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы в этот период испытывают прилив энергии и радости. Они обладают сильной привлекательностью и радостно делятся своим настроением со своими партнерами. Это время благоприятно для общения и поддержки друг друга, сообщает vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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