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Невероятный сюрприз ждет пользователей торговых онлайн-площадок Wildberries, Ozon и AliExpress

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Невероятный сюрприз ждет пользователей торговых онлайн-площадок Wildberries, Ozon и AliExpress
Полезно знать
Фото: @parkmedia / freepik.com

Покупателям, использующим интернет-магазины, объявили о непредвиденных изменениях, вступающих в силу сегодня. Онлайн-площадки будут обязаны соблюдать новый запрет, который затронет всех их клиентов. Новые правила вступят в силу в скором будущем для всех онлайн-магазинов, включая такие популярные, как Wildberries, AliExpress, Ozon и другие.

Новые правила для всех магазинов

Недостаток регулирования в сфере электронной торговли позволял магазинам устанавливать свои условия и действовать по своему усмотрению. Однако судебная практика последних лет показывает защиту прав покупателей. Решения, такие как постановление Верховного суда, устанавливают новые правила для всех магазинов.

В одном случае покупатель сделал заказ на дорогую одежду по низкой цене на сайте магазина. Однако после ошибки магазин отменил сделку. Покупатель настаивал на своих правах, ссылаясь на цены как на оферту, которую магазин должен был выполнить. Теперь магазины не смогут отказывать покупателям в продаже товаров по цене, указанной в Интернете, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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