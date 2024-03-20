Музыкант Белов допустил, что жители Америки проигнорируют концерт Орбакайте

Андрей Белов, основатель популярной группы «Парк Горького», высказал свое мнение о том, что российские артисты, пользующиеся популярностью за рубежом, привлекают там в основном российскую аудиторию, а также русскоязычных иностранцев. По его словам, концертная деятельность Кристины Орбакайте в Штатах, скорее всего, не вызовет интереса у местных жителей.

Американцы предпочитают посещать концерты известных соотечественников

Как отметил Белов, в Америке достаточно своих местных артистов, поэтому американцы предпочитают посещать концерты известных соотечественников. Он также добавил, что слушать хиты на непонятном им языке американцы, вероятно, не будут. Поэтому, по мнению музыканта, шансы на успех гастролей дочери Пугачевой довольно невелики. Это мнение было передано в ходе беседы с изданием «АиФ».