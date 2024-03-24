Указ подписан. Пенсионеров, у которых пенсия ниже 35 000 рублей, ждет сюрприз с 25 марта 2024

Пенсионерам предстоит приятное обновление, касающееся дополнительной финансовой помощи на уровне региона, предоставляемой специалистами социальной защиты. Эксперт в пенсионной сфере, Анастасия Киреева, отмечает, что это положительная новость для старшего поколения. Теперь пожилые люди с низким размером пенсии, столкнувшиеся с трудностями, могут рассчитывать на дополнительную помощь от властей.

Программа уже действует в столичном регионе

Эта единовременная выплата будет предоставлена в случае, если пенсионер оказался в финансовом затруднении из-за обстоятельств, таких как мошенничество или ограбление. Программа уже действует в столичном регионе и предоставляется тем, кто соответствует определенным критериям. Пенсионер должен быть безработным и иметь доход ниже уровня прожиточного минимума.

Претенденты могут подавать заявление раз в пять лет, и выплата составляет 10 000 рублей. Деньги будут перечислены на счета тех, кто уже получил одобрение, с 25 марта, а остальные могут обратиться за помощью с этой же даты, пишет ngnovoros.ru.