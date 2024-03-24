Пенсионеры с непрерывным трудовым стажем получат дополнительные проценты к пенсиям

Отличная новость для пенсионеров с непрерывным трудовым стажем! Скоро им станут доступны новые социальные программы, которые приятно удивят. Новые инициативы предусматривают начисление дополнительных процентов к пенсии в зависимости от длительности работы.

Хотя ранее непрерывный стаж редко влиял на размер пенсии, сейчас все меняется. Многие крупные российские предприятия решили внедрить социальные программы, которые поддержат пенсионеров к юбилеям трудового стажа. Такие заслуженные выплаты станут приятным бонусом как для нынешних, так и бывших сотрудников компаний.

Предполагается, что начисления по новым программам начнутся уже после 25 марта. Это отличная возможность для пенсионеров получить дополнительные средства к своей пенсии и почувствовать признание своего долгого и непрерывного трудового вклада, пишет ngnovoros.ru.