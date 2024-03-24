Россиян ждет великая денежная реформа в новой истории

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, активно участвует в пилотном тестировании цифрового рубля, что подтверждает его успешное развитие. Проект уже привлек внимание 12 кредитных учреждений, около 600 граждан и 30 предприятий.

Цифровой рубль - новая форма российской национальной валюты, планируемая к выпуску Центральным банком.

Однако некоторые аспекты пока вызывают непонимание. Планы Центрального банка говорят о том, что цифровой рубль должен стать обычным средством платежей в России к 2025 году. Но важно понять, как именно будет решаться вопрос с обеспечением безопасности и конфиденциальности данных граждан при использовании цифровой валюты.

Также вызывает вопросы плата за использование цифрового рубля для бизнеса: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. Эти изменения вызывают интерес у предпринимателей и граждан, однако многие ждут более подробных пояснений от ЦБ.