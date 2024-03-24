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Пенсионерам выплатят по 2000 рублей. Банк ввел новые условия для пожилых владельцев карт

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Пенсионерам выплатят по 2000 рублей. Банк ввел новые условия для пожилых владельцев карт
В России
Фото: @ededchechine / freepik.com

Пенсионерам, которые переведут свою пенсию на карту «Почта банк», с 25 марта будут выплачиваться приветственные бонусы, пишет ngnovoros.ru.

Для получения бонуса необходимо:

  • подать заявление на перевод пенсии в «Почта банк»;

  • получить первое пенсионное зачисление на карту.

После этих действий банк перечислит бонус в размере 2000 рублей. Для получения разовой выплаты не требуется оплачивать покупки на определенную сумму картой. Выплату бонусов будут осуществлять равномерно до конца марта. 

Программа действует до конца апреля

Пенсионеры, которые перевели пенсию в феврале, смогут получить деньги уже с 25 марта. Программа будет действовать до конца апреля.

Информационное агентство «Informing»

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