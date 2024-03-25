Что такое ВУС в военном билете? Как это расшифровать

ВУС в военном билете означает военную учетную специальность. Это комбинация, состоящая из шести цифр и одной буквы, указываемая в военном билете. ВУС присваивается военнообязанным во время службы в армии или же после окончания военного учебного заведения, включая вузы с военной кафедрой. Получают специальность призывники в возрасте от 18 до 30 лет, с 2020 года выдаются также электронные военные билеты.

Расшифровать ВУС можно обратившись в военкомат, так как полный список специальностей не публикуется Минобороны РФ. К примеру взять, 100 означает стрелковые войска, а 166 — инженерные, 182 — командир. Буквенные обозначения указывают место службы: «А« — это сухопутные войска, «М" — это пехота, "С» — это МЧС, »П» — это внутренние войска, и так далее, уточняет Весь Искитим.