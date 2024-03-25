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Что нужно знать о мобилизации по закону: Указ президента от 21.09.22 не отменен, но мобилизации в 2024 году не будет

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Что нужно знать о мобилизации по закону: Указ президента от 21.09.22 не отменен, но мобилизации в 2024 году не будет
В России
Фото: @ochki / freepik.com

Частичная мобилизация, объявленная указом президента от 21 сентября 2022 года, привлекла внимание общества к вопросам призыва граждан в военные ряды. В декабре 2023 года Владимир Путин огласил цифры, согласно которым 244 тысячи человек были призваны на службу, а 40 тыс. уволены, и в общей сложности призвали 318 тысяч граждан. 

Второй волны мобилизации не планируется

Несмотря на отсутствие подписанного указа о завершении частичной мобилизации, появились слухи о возможной новой волне после выборов президента. Однако, в сети появился фейковый приказ, предполагающий мобилизацию 300 тыс. человек с 25 марта по 1 июня 2024 года. Депутат Госдумы Андрей Картаполов опроверг эту информацию, заявив, что второй волны мобилизации не планируется. Мобилизацию могут пройти граждане, находящиеся в запасе, в том числе и те, у кого есть военная специальность. Не могут быть мобилизованы солдаты срочной службы, лица с непригодностью по состоянию здоровья, а также те, кто отбывает тюремный срок или находится под следствием.

Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам по различным основаниям, таким как наличие детей, беременность, уход за тяжело больными родственниками, а также профессиональные особенности, например, работа в сфере информационных технологий. В случае мобилизации, гражданам необходимо подготовить документы для военкомата и обратиться в призывную комиссию по мобилизации или прокуратуру в случае необходимости. 

Основания для демобилизации

Неявка по повесткам может повлечь административные штрафы, а также рассмотрение вопроса об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в Госдуме. Для демобилизации существуют различные основания, включая состояние здоровья, возрастные ограничения и лишение свободы. Отсрочка от мобилизации или демобилизация должны быть оформлены в соответствии с установленными законодательством процедурами, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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