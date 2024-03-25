Новый указ подписан: всех пенсионеров с непрерывным трудовым стажем ждет невероятная новость

Новые социальные программы, направленные на начисление процентов пенсионерам в зависимости от длительности их непрерывного трудового стажа, обещают приятные новшества для пожилых граждан. Это важное улучшение, учитывая, что обычно периоды работы оказывают незначительное влияние на размер пенсии.

Компании уже начали внедрять социальные программы

Согласно новым программам, пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительные бонусы за непрерывный стаж. Многие крупные российские компании уже начали внедрять подобные социальные программы как для своих текущих, так и бывших работников. Выплаты будут производиться с момента достижения пенсионного возраста, начиная с 60 лет, и будут зависеть от продолжительности непрерывной работы. Например, при стаже от 5 лет выплата составит 15 процентов от оклада, при стаже от 5 до 10 лет – уже 30 процентов, а при стаже от 10 до 15 лет – 45 процентов от оклада.

Эксперт отметил, что множество компаний уже приняли подобные решения, независимо от того, работает ли работник там или уже ушел на пенсию. Приятный сюрприз для многих пенсионеров стоит ожидать уже после 23 марта, сообщает ngnovoros.ru.