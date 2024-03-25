Информинг » В России » Выплатят всем: пожилым россиянам объявили о разовой выплате по 10 000 рублей

Выплатят всем: пожилым россиянам объявили о разовой выплате по 10 000 рублей

Image 16+
Выплатят всем: пожилым россиянам объявили о разовой выплате по 10 000 рублей
В России
Фото: freepik.com

Государственная инициатива о выплате единовременной суммы в размере 10 000 рублей для семей, проживших вместе более полувека, выражает признание государства важности и ценности семейных отношений. Это символ уважения к любви и преданности, которые выдерживают испытание временем. 

Нужно отметить, что данное пособие доступно как неработающим, так и работающим пенсионерам, при условии, что брак был официально зарегистрирован и ни разу не прерывался. 

Размер выплаты может варьироваться в различных регионах, однако основные условия остаются неизменными. Эта инициатива призвана поддержать и обеспечить достойные условия жизни пожилым людям, принесшим свой вклад в развитие общества. Для получения пособия необходимо подать заявление через социальную защиту или МФЦ. С 7 марта начнут выплачивать тем, кто уже получил одобрение, остальные получат свои средства позже, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

«Тело начнет разлагаться». На Урале участника СВО Вячеслава Сараева не могут похоронить два месяца — его мама вскрыла гроб

«Тело начнет разлагаться». На Урале участника СВО Вячеслава Сараева не могут похоронить два месяца — его мама вскрыла гроб

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
И работающим, и неработающим: пенсионерам объявили о разовой выплате 10 тысяч рублей уже с 26 марта

Сегодня, 03:38

Новый указ подписан: всех пенсионеров с непрерывным трудовым стажем ждет невероятная новость

Сегодня, 01:13

Пенсионеры с непрерывным трудовым стажем получат дополнительные проценты к пенсиям

Вчера, 22:18

Пенсионерам выплатят по 2000 рублей. Банк ввел новые условия для пожилых владельцев карт

Вчера, 20:53

Россиян ждет великая денежная реформа в новой истории

Вчера, 20:28

Как понять, контракт заключен с Минобороны как военнослужащий или доброволец – как можно расторгнуть контракт

Вчера, 18:58

Принято решение: гражданам от 26 до 60 лет выплатят по 17 000 рублей с 25 марта 2024

Вчера, 18:53

Мобилизация для наступления на Харьков: комментарий Госдумы РФ

Вчера, 16:38

С 24 марта 2024 станет бесплатным для всех российских пенсионеров

Вчера, 14:33

Проверят всех до единого: пенсионеров, которым от 60 до 90 лет, ждет сюрприз с 25 марта

Вчера, 13:18

Указ подписан. Пенсионеров, у которых пенсия ниже 35 000 рублей, ждет сюрприз с 25 марта 2024

Вчера, 12:43

В РФ с 25 марта начнутся проверки, которые касаются пожилых людей старше 60 лет

Вчера, 08:13

Ноль рублей: именно столько это будет стоить — Сбербанк сообщил новость для тех, кто хранит деньги на карте

Вчера, 07:33

Пенсионерам придет приятная сумма: выплата положена всем с 24 марта 2024

Вчера, 06:13

Все станет бесплатно: ветеранам труда полагаются новые долгожданные льготы

Вчера, 04:23

Вводится полный запрет: владельцев огородов и дач в России огорошили новым правилом

Вчера, 03:48

Эксперт: пожилым россиянам 1953-1966 года рождения положена разовая выплата

Вчера, 03:43

C 1 апреля 2024 все изменится: российским пенсионерам увеличат выплаты

Вчера, 02:58

Пенсионерам в России до 25 марта переведут на карту разовую выплату с четырьмя нулями

Вчера, 00:53

Фото четырех подозреваемых в теракте в &quot;Крокусе&quot; — что они говорят и как выглядят

23-03-2024, 22:38

Новости партнеров
2023
ru-RU