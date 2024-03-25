И работающим, и неработающим: пенсионерам объявили о разовой выплате 10 тысяч рублей уже с 26 марта

Пенсионерам сообщили о возможности получить однократную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей при наступлении определенного события, подтверждающего длительный срок брака. Эту информацию предоставил пенсионный эксперт Сергей Власов, который подчеркнул, что старшие граждане смогут рассчитывать на такую поддержку в случае, если у них имеется круглая годовщина свадьбы.

Выплата доступна как неработающим, так и работающим пенсионерам

Условия получения выплаты могут различаться в зависимости от региона, но, как правило, требуется проживание в официальном браке не менее 50 лет. Одноразовая выплата доступна как неработающим, так и работающим пенсионерам, и не зависит от их доходов. Размер этой выплаты обычно составляет 10 тысяч рублей и будет произведен в таких регионах, как Белгородская, Владимирская, Самарская области и Татарстан.

Процесс выплат уже одобренным пенсионерам начнется с 25 марта, а заявление на получение помощи можно подать в ближайшем МФЦ по месту жительства, пишет ngnovoros.ru.