Король Чарльз пребывает в бурных эмоциях после встречи с Кейт Миддлтон – что случилось

Король Чарльз и принцесса Кейт провели обед вместе за день до того, как Кейт обнародовала свой диагноз рака. Встреча состоялась во Виндзорском замке, куда король прибыл из Лондона 21 марта. По сообщениям, обе стороны были очень эмоциональными во время встречи.

Относится к Кейт как к своей дочери

Король Чарльз только несколько недель назад начал лечение рака после операции на простате, поэтому во время обеда у них было много общего для обсуждения. Источник сообщил, что король ушел с обеда в эмоциональном состоянии, так как они очень близки, и он относится к принцессе Кейт как к своей дочери. Они могут поддерживать друг друга во время своей личной борьбы с раком.

Гордится за ее смелость

Король Чарльз также посещал Кейт в лондонской клинике во время своего собственного лечения от увеличенной простаты в начале года. После эмоционального обращения Кейт к стране, в котором она подтвердила свой диагноз, пресс-секретарь короля заявил, что Чарльз гордится Кейт за ее смелость и поддерживал ее на протяжении последних недель, пишет Весь Искитим.