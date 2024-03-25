Информинг » Знаменитости » Король Чарльз пребывает в бурных эмоциях после встречи с Кейт Миддлтон – что случилось

Король Чарльз пребывает в бурных эмоциях после встречи с Кейт Миддлтон – что случилось

Image 16+
Король Чарльз пребывает в бурных эмоциях после встречи с Кейт Миддлтон – что случилось
Знаменитости
Источник фото: @hmkingcharlesiii

Король Чарльз и принцесса Кейт провели обед вместе за день до того, как Кейт обнародовала свой диагноз рака. Встреча состоялась во Виндзорском замке, куда король прибыл из Лондона 21 марта. По сообщениям, обе стороны были очень эмоциональными во время встречи.

Относится к Кейт как к своей дочери

Король Чарльз только несколько недель назад начал лечение рака после операции на простате, поэтому во время обеда у них было много общего для обсуждения. Источник сообщил, что король ушел с обеда в эмоциональном состоянии, так как они очень близки, и он относится к принцессе Кейт как к своей дочери. Они могут поддерживать друг друга во время своей личной борьбы с раком.

Гордится за ее смелость

Король Чарльз также посещал Кейт в лондонской клинике во время своего собственного лечения от увеличенной простаты в начале года. После эмоционального обращения Кейт к стране, в котором она подтвердила свой диагноз, пресс-секретарь короля заявил, что Чарльз гордится Кейт за ее смелость и поддерживал ее на протяжении последних недель, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Дима Билан узнал тайну смертиЮрия Айзеншписа на «Новой Битве экстрасенсов»

Дима Билан узнал тайну смертиЮрия Айзеншписа на «Новой Битве экстрасенсов»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Король Чарльз пребывает в бурных эмоциях после встречи с Кейт Миддлтон – что случилось

Сегодня, 15:43

Зачем опальный принц Гарри в одиночку летит в Лондон? До него ли Кейт Миддлтон?

Сегодня, 13:28

Кто из звезд жертвует деньги пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Сегодня, 11:33

Писатель Прилепин высказался о теракте в «Крокусе» и «Пикнике»

Сегодня, 10:53

Кто заменит Кологривого: съемки кинофильма про Жириновского в Гребневе перенесли

Сегодня, 10:33

Когда выйдут в эфир отмененные выпуски «Маски» и «Сокровищ императора»

Сегодня, 10:28

Дмитрий Нагиев поддержал СВО или нет? Куда пропал шоумен после начала спецоперации на Украине

Вчера, 23:38

«Душой с вами. Ужас!»: Пугачева поддержала украинскую певицу Наталью Могилевскую, которая пряталась от ракет в Кривом Рогу

Вчера, 22:48

Музыкант Андрея Макаревича перевелся на работу к Григорию Лепсу

Вчера, 17:38

Дима Билан узнал тайну смертиЮрия Айзеншписа на «Новой Битве экстрасенсов»

Вчера, 17:08

Филипп Киркоров покинул поспешно Россию после заведенного дела

Вчера, 16:43

Об отношениях с Аллой Пугачевой проинформировал певец Вячеслав Малежик

Вчера, 15:43

Лев Лещенко может также скоро покинуть сцену

Вчера, 15:43

Певец Егор Шип проиграл в казино 15 млн рублей

Вчера, 15:28

Кто такая Глафира Тарханова и почему СМИ обсуждают ее беременность

Вчера, 14:03

Светлаков чудом выжил во время теракта в «Крокусе»

Вчера, 10:58

Сын-подросток артистки Дианы Арбениной вышел в свет с матерью и поразил публику

Вчера, 10:38

Названы имена советских актеров, кто «отсидел свое»

Вчера, 10:18

Билан, Бикович, Ивлеева, Орбакайте и другие звезды заговорили о теракте в Crocus City Hall

Вчера, 10:08

Стало известно время и место прощания с Валентином Зверовщиковым

Вчера, 10:03

Новости партнеров
2023
ru-RU