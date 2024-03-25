«Упустила какие-то моменты в воспитании»: Ксения Бородина сожалеет, что в погоне за успехом уделяла меньше внимания своей дочери Марусе

Телеведущая Ксения Бородина сожалеет о том, что после рождения своей старшей дочери Маруси уделяла ей не так много внимания, как надо было. Тогда она пыталась сделать успешную карьеру и хваталась за любую возможность заработать.

Кроме работы на телевидении, девушка гастролировала в качестве диджея, а также соглашалась на роль ведущей корпоративов.

«И не для того, чтобы выжить — на жизнь зарплаты телеведущей хватало. Но я хотела все больше и больше. И в итоге упустила какие-то моменты в воспитании своего ребенка», — цитирует СтарХит слова 41-летней знаменитости.

Осознание того, что она поступала неправильно, пришло уже со временем, когда у нее было две дочери. Тогда Бородина поняла, как ее девочки нуждаются в материнской любви, заботе и внимании.

«Мне стало горько. Дети не сорняки, они не могут расти сами по себе, — отмечает звезда проекта «Дом-2». — Я тогда пересмотрела свой график, отменила гастроли, поездки, корпоративы, оставила только телепроекты».

Параллельно с этим Бородина начала развивать свои социальные сети. И не прогадала - это были новые возможности, новый способ заработка на рекламе. И, главное, у нее высвободилось много времени, которое Ксения с удовольствием проводит вместе с дочками Марусей и Теоной.