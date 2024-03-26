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Кейт Миддлтон скрывала, что она больна раком от принца Гарри и Меган Маркл

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Кейт Миддлтон скрывала, что она больна раком от принца Гарри и Меган Маркл
Знаменитости
Источник фото: @n_kate_middleton

Герцогиня Кейт Миддлтон привлекла внимание общественности после операции на брюшной полости и долгого отсутствия в общественной сфере. Появившись на публике спустя месяц, она выступила с признанием во время видеообращения, объявив о своей борьбе с раком, который был обнаружен в начале текущего года. 

Принц Гарри и Меган Маркл выразили поддержку Кейт Миддлтон

В это время принц Гарри и Меган Маркл, проживающие в Америке, не были осведомлены о ее онкологическом заболевании, уехав из Британии. Их отношения с семьей, как уточняет Телепрограмма, стали напряженными, но они все равно выразили поддержку Кейт Миддлтон, узнав о ее состоянии из мировых СМИ.

Информационное агентство «Informing»

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