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Вводится еще один запрет для дачников: в 2024 году за это оштрафуют и заберут урожай

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Вводится еще один запрет для дачников: в 2024 году за это оштрафуют и заберут урожай
В России
Фото: freepik.com

Дачники готовятся к новому ограничению в предстоящем сезоне, которое начнет действовать с приближением первого урожая. Нарушение нового правила влечет значительные штрафы, и владельцы загородных участков уже находятся перед этими изменениями.

С 23 марта начинается неофициальный дачный сезон, и дачники приступают к весенним работам на своих участках. Однако им придется соблюдать новые ограничения: усиление контроля за уличной торговлей, особенно вблизи дорог и населенных пунктов. Продажа излишков продукции садово-огородных участков будет разрешена только через определенные каналы, такие как друзья, родственники или социальные сети. 

Будут наказаны штрафами

Запрещается торговля на улицах, при дорогах или на тротуарах, а нарушители будут наказаны штрафами, с продукцией изъятой на месте. Однако дачники имеют право законно продавать свои продукты на специализированных городских ярмарках, при условии, что продукция выращена на участке площадью не более 50 соток, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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