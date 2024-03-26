Вводится еще один запрет для дачников: в 2024 году за это оштрафуют и заберут урожай

Дачники готовятся к новому ограничению в предстоящем сезоне, которое начнет действовать с приближением первого урожая. Нарушение нового правила влечет значительные штрафы, и владельцы загородных участков уже находятся перед этими изменениями.

С 23 марта начинается неофициальный дачный сезон, и дачники приступают к весенним работам на своих участках. Однако им придется соблюдать новые ограничения: усиление контроля за уличной торговлей, особенно вблизи дорог и населенных пунктов. Продажа излишков продукции садово-огородных участков будет разрешена только через определенные каналы, такие как друзья, родственники или социальные сети.

Будут наказаны штрафами

Запрещается торговля на улицах, при дорогах или на тротуарах, а нарушители будут наказаны штрафами, с продукцией изъятой на месте. Однако дачники имеют право законно продавать свои продукты на специализированных городских ярмарках, при условии, что продукция выращена на участке площадью не более 50 соток, пишет ngnovoros.ru.