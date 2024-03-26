«Мой сын не террорист»: Мама Алишера Касимова заявила, что он не знал людей, которым сдал квартиру — сказали про стройку

Мать арестованного бизнесмена Алишера Касимова, решением Басманного суда Москвы, заявила, что ее сын не был осведомлен о тех, кому сдал свою квартиру, и не знал о их планах. Она сообщила, что сын сдал квартиру, предполагая, что 25-летний Фаридуни будет работать на стройке, пишет Весь Искитим.

Рено, 59-летняя мать Алишера, оказалась в Москве только после того, как узнала о задержании своего сына. Она утверждает, что ее сын не является террористом и оставил дома свою жену и троих детей. Мать также рассказала, что сама работала медсестрой в течение 27 лет и одна воспитывала сына, который уже в 11 лет начал работать.

Касимов, переехав в Москву, занимался различными видами работы, прежде чем открыть чайхану после накопления достаточного капитала. После теракта в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, в котором погибло 139 человек, разбор завалов продолжается. Предполагается, что осталось много нераспознанных тел, из-за чего опознание становится затруднительным.