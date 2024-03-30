Успеть до апреля: всем пенсионерам надо срочно написать заявление на новую льготу

С 1 апреля пенсионеров ждет приятный сюрприз от местных властей: вы сможете получить значительные льготы на проезд в общественном транспорте. Эта новая инициатива облегчит ваше перемещение к дачам и загородным участкам, делая весенние работы и отдых еще более приятными и доступными.

Принято решение предоставить пенсионерам скидку на проезд в пригородных поездах

На Урале уже принято решение предоставить пенсионерам скидку на проезд в пригородных поездах. Теперь вы сможете сэкономить половину от стоимости проезда, что значительно облегчит ваш бюджет перед началом дачного сезона. Это долгожданное нововведение будет особенно полезно для многих пенсионеров-дачников, которых в стране немало.

Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или достичь пенсионного возраста по прежним правилам. Мы рекомендуем подать заявление на получение льготы уже на этой неделе, чтобы успеть воспользоваться преимуществом и сэкономить значительные суммы на поездках.

Не упустите возможность сделать ваше перемещение еще более комфортным и выгодным. Подайте заявление прямо сейчас, и наслаждайтесь поездками без лишних затрат, пишет ngnovoros.ru.