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Юлия Барановская заявила, что хочет родить четвертого ребенка

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Юлия Барановская заявила, что хочет родить четвертого ребенка
Знаменитости
Источник фото: @baranovskaya_tv

Юлия Барановская в интервью с изданием Super выразила желание стать матерью в четвертый раз. Она подчеркнула, что в настоящее время не планирует беременность, поскольку ей сложно планировать детей. Однако отметила, что по большому счету ей безразличен пол будущего малыша.

У нее хорошо получаются дети

Барановская также поделилась в беседе, что у нее есть огромное желание стать матерью вновь, и она считает, что у нее хорошо получаются дети. При этом ведущая добавила, что рождение ребенка — это для нее не потеря, а приобретение, и назвала материнство самой удивительной в жизни вещью. По словам теледивы, которая в настоящее время воспитывает 3-х детей от футболиста Андрея Аршавина (Артема, Арсения, Софью), дети только приумножают любовь.

Информационное агентство «Informing»

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