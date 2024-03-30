Почему эти три знака зодиака видят большие улучшения в своих отношениях, начиная с 30 марта 2024

В субботу, 30 марта 2024 года, усилия, которые мы приложили, принесли нам удачу и успех. Это напоминает нам о том, что в любви и романтических отношениях ничего не приходит легко, и требуется постоянная работа, терпение и самопознание.

В этот день на небесах происходит транзит, который можно сравнить с астрологическим образом бога Ганеши, индуистского бога устранения препятствий. Трин Солнца и Луны в квадрате с Марсом указывает на то, что у нас возникают проблемы, которые мы должны преодолеть, но при этом есть и положительный аспект, связанный с транзитом Солнца в трине. Это приносит радость и облегчение трем знакам зодиака.

Эти три знака зодиака будут испытывать улучшения в своих отношениях начиная с 30 марта 2024 года:

Близнецы / Восхождение в Близнецах

Для вас этот день будет наполнен уроками жизни. Вы осознаете важность удержания того, что вам действительно дорого. Ваши усилия и преданность становятся ключом к удачным отношениям.

Лев / Восхождение в Льве

Ваши усилия и страсть приводят к успеху в отношениях. Вы открываете новые горизонты для вашего партнера и самих себя, создавая ситуации, которые наполняют вас и вашего партнера эмоциональной энергией.

Стрелец / Восхождение в Стрельце

В этот день вы осознаете, что отпустив прошлое и обиды, вы освобождаете себя для большей любви и понимания. Ваши усилия по освобождению от обид приведут к успеху и удаче в отношениях.