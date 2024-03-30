Информинг » Знаменитости » Теракт в Crocus City Hall стер границы между российскими артистами

Теракт в Crocus City Hall стер границы между российскими артистами

Image 16+
Теракт в Crocus City Hall стер границы между российскими артистами
Знаменитости
Фото: @mdjaff / freepik.com

Теракт в «Крокус Сити Холле» вызвал глубокий шок среди российских музыкантов. Несмотря на это ужасное событие, концертная жизнь не остановилась, и сразу после произошедшего были организованы несколько акций в память о жертвах трагедии. 

Группа «Пикник«, например, провела концерт-реквием в Петербурге, а затем на всех стриминговых платформах вышел альбом «Голос мой услышь", в записи которого принимали участие около 20-ти знаменитых музыкантов различных жанров. Среди участников записи альбома были такие известные имена, как рэпер Баста, "Три дня дождя», Стас Михайлов, Полина Гагарина, певица Валерия, »Любэ», MACAN, TONI, HammAli, Navai, Mary Gu и Эмин. 

Все деньги со стриминга будут направлены на помощь и поддержку семей пострадавших

Многие музыканты, включая Zivert, не участвовали в записи альбома, но поддержали его, обратив внимание своих подписчиков в социальных сетях на то, что все деньги со стриминга будут направлены на помощь и поддержку семей пострадавших. Кроме того, несколько российских артистов сделали щедрые пожертвования для помощи пострадавшим. Так, Анна Асти перевела миллион рублей, а певец Shaman — 5 миллионов рублей. 

Многие знаменитости выразили соболезнования близким погибших, а также призвали своих поклонников к солидарности и распространению добра вокруг. Некоторые группы опубликовали траурные изображения с горящими свечами, а другие звезды разместили ссылки на сбор средств для помощи пострадавшим.

Информационное агентство «Informing»

Светлаков заявил, что Цекало пропал после женитьбы на Дарине Эрвин

Светлаков заявил, что Цекало пропал после женитьбы на Дарине Эрвин

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Две недели была в аду»: Кудрявцева поделилась тревожными новостями

Вчера, 23:33

Писатель Захар Прилепин заявил, что ему грустно смотреть на Чулпан Хаматову

Вчера, 19:13

«Скоро рожать»: Кети Топурия показала округлившийся живот

Вчера, 18:53

61-летний Роман Мадянов борется с раковым заболеванием

Вчера, 18:33

Экс-участница «Дома-2» Анна Якунина сообщила о смерти Либерж Кпадону

Вчера, 17:53

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон болеет раком толстой кишки

Вчера, 14:53

Королевский эксперт назвал, с каким видом рака борется Миддлтон

Вчера, 14:38

Лужина считает, что в артистке Пугачевой остались человеческие качества

Вчера, 14:28

Ирина Понаровская раскрыла, до чего ее довели диеты в молодом возрасте

Вчера, 13:53

В новом выпуске «Маски» на НТВ свою личность раскроет один участник

Вчера, 13:48

Умер или жив дагестанский блогер Венгалби Расул Биг Босс: что рассказал о себе в последнем интервью, какую причину смерти назвали друзья

Вчера, 13:38

Как сейчас выглядит Амина Усманилаева: как изменилась после шоу «пацанки», на сколько похудела на «Больших девочках» — вышла замуж

Вчера, 13:18

Светлаков заявил, что Цекало пропал после женитьбы на Дарине Эрвин

Вчера, 09:38

Николай Яременко: Что произошло с Леонидом Агутиным?

Вчера, 09:28

Снятый в 2021 году сериал с Артуром Смольяниновым положили на полку

Вчера, 08:48

2-й выпуск реалити-шоу «Невеста. Экстра любовь» — кто покинул шоу

Вчера, 08:33

«Расстегнул лифчик Брежневой»: Светлаков высказался о романе с певицей

Вчера, 08:18

Стало известно, как чувствует себя онкобольная принцесса Кейт Миддлтон

Вчера, 06:23

Стало известно, что происходит в доме спрятавшейся из-за рака Кейт Миддлтон

Вчера, 05:13

Выяснилось, кто является матерью новорожденного сына Гогена Солнцева

30-03-2024, 19:03

Новости партнеров
2023
ru-RU