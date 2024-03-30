Теракт в Crocus City Hall стер границы между российскими артистами

Теракт в «Крокус Сити Холле» вызвал глубокий шок среди российских музыкантов. Несмотря на это ужасное событие, концертная жизнь не остановилась, и сразу после произошедшего были организованы несколько акций в память о жертвах трагедии.

Группа «Пикник«, например, провела концерт-реквием в Петербурге, а затем на всех стриминговых платформах вышел альбом «Голос мой услышь", в записи которого принимали участие около 20-ти знаменитых музыкантов различных жанров. Среди участников записи альбома были такие известные имена, как рэпер Баста, "Три дня дождя», Стас Михайлов, Полина Гагарина, певица Валерия, »Любэ», MACAN, TONI, HammAli, Navai, Mary Gu и Эмин.

Все деньги со стриминга будут направлены на помощь и поддержку семей пострадавших

Многие музыканты, включая Zivert, не участвовали в записи альбома, но поддержали его, обратив внимание своих подписчиков в социальных сетях на то, что все деньги со стриминга будут направлены на помощь и поддержку семей пострадавших. Кроме того, несколько российских артистов сделали щедрые пожертвования для помощи пострадавшим. Так, Анна Асти перевела миллион рублей, а певец Shaman — 5 миллионов рублей.

Многие знаменитости выразили соболезнования близким погибших, а также призвали своих поклонников к солидарности и распространению добра вокруг. Некоторые группы опубликовали траурные изображения с горящими свечами, а другие звезды разместили ссылки на сбор средств для помощи пострадавшим.