С 31 марта пенсионеров, стаж которых превышает 20 лет, ожидает серьезный сюрприз

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила о приятном сюрпризе для пенсионеров, который начнет действовать с 31 марта. Отныне пожилые люди будут иметь возможность получить заслуженное признание за годы труда в виде присвоения звания ветерана труда. Это решение было принято судьями в одном из регионов России.

Судьи признали почетную грамоту соответствующей ведомственной награде

Пенсионерка, которая работала в государственной структуре на протяжении 30 лет, изначально пыталась получить статус ветерана труда, но ее запрос был отклонен социальной защитой, поскольку почетная грамота, предоставленная ей, не входила в число требуемых ведомственных наград. Однако, обратившись в суд, пенсионерка получила поддержку судей, которые признали почетную грамоту соответствующей ведомственной награде. Это решение открыло дорогу для присвоения ей звания ветерана труда, предоставляющего дополнительные льготы и выплаты к пенсии.

Эксперт подчеркнула, что такой же приятный сюрприз может ожидать и других пенсионеров, начиная с 31 марта, когда это решение вступит в силу. Получение звания ветерана труда будет дополнительным признанием и возможностью для пенсионеров получать дополнительные льготы и выплаты, пишет ngnovoros.ru.